Политика У Зеленского озвучили позицию по водоснабжению Крыма

2019-07-29 16:30 618

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил о том, что возобновления снабжения аннексированного полуострова водой и электроэнергией в Офисе президента не планируют.

Об этом он сказал в интервью Сегодня.

«Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», — сказал Кориневич.

Он также отметил, что изменения политики в этом вопросе не предвидится.

«В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», – отметил Кориневич.

Представитель президента в АР Крым также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента существует и по поводу снабжения электроэнергией аннексированного Крыма с материковой Украины.