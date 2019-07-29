Политика У Зеленского придумали новое министерство: о чем речь

2019-07-29 20:00 144

В сформированном после парламентских выборов новом правительстве могут быть объединены министерства культуры, молодежи и спорта с министерством информационной политики.

Об этом со ссылкой на замглаву Офиса президента Кирилла Тимошенко сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал он в интервью агентству.

Тимошенко отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.