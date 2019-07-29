Мир Каждый пятый украинец находится на заработках за границей, - Минфин

2019-07-29 20:30 99

 

За границей на заработках находится каждый пятый украинец трудоспособного возраста.

Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора Министерства финансов Украины за июль текущего года.

Таким образом, по данным Министерства социальной политики, 3,2 миллиона наших трудоспособных сограждан «улучшают экономические показатели» других стран на постоянной основе.

«По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018), что составляет почти 18% всего экономического активного населения страны в возрасте 15-70 лет», - говорится в отчете.

Документ отмечает, что отток рабочей силы, несмотря на негативность этого явления в целом, имел и положительное влияние. В частности, за его счет в Украине снизился уровень безработицы. В июне безработных в Украине стало меньше на 5,5%, а количество претендентов на одну должность снизилось до трех человек на одну вакансию. Это самый низкий показатель за последние годы.

Кроме того, по данным ведомства, в мае текущего года увеличился темп роста зарплаты на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Это связано с тем, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими коллегами за рабочую силу.

Как мы писали раньше, более трети рабочей силы потеряет Украина до 2050 года, поскольку население страны стремительно стареет или уезжает на работу в другие государства.

В Международном валютном фонде считают, что если дело пойдет так и дальше, отток работоспособного населения повлияет на всю Центральную и Восточную Европу.

Если не брать во внимание Украину, ситуация хуже только в Латвии и Болгарии. Но из Украины к 2050 году может уехать более трети рабочей силы.

К 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году падение достигнет 30%.

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