Политика ЦИК завершил прием протоколов - объявление результатов затянулось из-за судов

2019-07-30 11:14 51

Центризбирком принял оригинальные протоколы с результатами голосования досрочных парламентских выборов со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Сегодня последний избирательной округ привез протоколы с мокрыми печатями, это 69 округ. Процесс затянулся из-за того, что кандидаты, которые лидировали, между которыми было меньше 1%, подали в суды, и судебные процессы до этого времени продолжаются.

При этом отмечается, что ранее ЦИК направила на доработку протоколы с мокрыми печатями почти из ОИК 30. Пока не сдадут доработанные протоколы, Комиссия не имеет права объявлять официальные результаты внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. ЦИК обработала 100% электронных протоколов 26 июля. Согласно полученным данным, в новый парламент проходят пять партий: Слуга народа (43,16% голосов избирателей), Оппозиционная платформа − За жизнь (13,05% голосов), Батькивщина (8,18% голосов), Европейская солидарность (8,12% голосов) и Голос (5.82% голосов).