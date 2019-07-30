Политика Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против Москвы

2019-07-30 15:14 138

Конгрессмены из комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент в британском Солсбери.

Как сообщает пресс-служба комитета, демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили американскому лидеру письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что санкции против России не были введены так, как того требует законодательство.

"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", − подчеркнули политики.

Конгрессмены назвали неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от Конгресса.


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