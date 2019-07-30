Украина Ждут крупные штрафы: украинцам ввели еще один серьезный запрет

2019-07-30 20:30 2445

 

Ежегодно, в Украине увеличивается количество переработанных отходов. Такая статистика не может не радовать. Все чаще встречаются города, которые начали заниматься разделенным сбором мусора.

Об этом сообщает Министерств регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Но, несмотря на положительную динамику, в год Украина утилизирует более 9 млн тонн отходов на 6 тыс. различных свалках. Многие из них сильно переполнены и не соответствуют нормам экологической безопасности. Таким образом, из 543 необходимых свалок всего лишь 74 были рекультивированы.

В связи с этим, правительство хочет значительно увеличить штраф для тех жителей Украины, кто до сих пор не подписал договор с компанией, которая занимается утилизацией отходов.

На данный момент, в Административном кодексе указано, что за нарушение данного закона, можно получить штраф в размере от 170 до 340 гривен. Но по новым меркам, за аналогичный поступок, нарушителя могут оштрафовать на сумму от 510 до 850 гривен.

Но стоит заметить, что опубликованный документ скрывает в себе более серьезные задачи. С его помощью, правительство планирует восстановить работу государственной жилищно-коммунальной инспекции, которую чиновники ликвидировали еще в марте 2011 года.

С тех самых пор, по словам правительства, они практически не могут контролировать ЖКХ и качеством услуг, которые они предоставляют гражданам Украины, а также утратили контроль в тарифообразовании.

Теперь же, Госжилкоминспекция будет следить за тем, чтобы граждане придерживались "мусорной нормы", а также, получат право штрафовать людей за «уклонение от заключения договора о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами».

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