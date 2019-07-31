Украина Доллар впервые за много лет преодолел психологическую отметку - дешевле 25 грн

2019-07-31 13:42 180

Сегодня в Украине наличный курс доллара упал ниже психологической отметки в 25 гривен.

Как сообщает BIN.ua, в среду, 31 июля, курс продажи доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,56 коп. до 27,6200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,29 коп. до 28,1659 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк укрепил курс гривны почти на 17 копеек – до 25,08 гривен за доллар, что является максимумом за три года.