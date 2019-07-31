Политика Большая распродажа: Офис Зеленского хочет пустить с молотка все госбанки и с/х землю

2019-07-31 13:14 183

Замглавы Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает необходимым приватизировать в первую очередь государственные банки.

Он отметил, что это будет способствовать приходу на рынок страны крупнейших зарубежных кредитных организаций.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Также чиновник отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

"Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись", - заключил Заместитель руководителя Офиса президента.

Кроме того, Гончарук заявил о планах отменить запрет на продажу сельскохозяйственной земли уже в этом году.

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Политика

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