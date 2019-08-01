Политика Битва за КГГА: Директор медиа-холдинга Коломойского рвется порулить столицей

2019-08-01 13:44 90

Кандидат в народные депутаты от Слуги Народа и генеральный директор медиа-холдинга олигарха Коломойского Александр Ткаченко не исключает вариант своей кандидатуры на посту главы Киевской городской госадминистрации. 

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Сначала не планировал, но ситуация способствует", -  сообщил Ткаченко НВ.

Нынешнюю ситуацию в столице Украины телевизионщик описал как "кризис и 5 лет упущенных возможностей". И не исключил варианта того, что будет баллотироваться на виборы в Киевсовет, ведь этого требует ситуация.

Самой большой проблемой в Киеве Ткаченко считает коррупцию. И именно освобождение столицы от коррупционных схем повысит уровень жизни киевлян.

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