Украина Глава Нацполиции анонсировал новые функции и должности для украинских копов

2019-08-02 08:24 126

В украинской киберполиции введут новые должности с целью развития подразделения.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев, это станет шагом к расширению подразделения киберполиции и помощи работникам других подразделений в раскрытии преступлений, совершенных с помощью высоких технологий.

"Возможности киберполиции нужно наращивать и расширять, чтобы наперед просчитывать шаги преступников. Следовательно, в штатное расписание киберполиции будут введены дополнительные должности, которые предусматривают новое направление работы, новые функции", - заявил главный коп страны.

Силовик объясняет, что в наш век информационных технологий киберпреступность может развиваться на транснациональном уровне и может нести значительные последствия для интересов целого государства.

Князев приказал Департаменту кадрового обеспечения подготовить предложения по увеличению численности работников киберполиции, а руководители подразделений криминального блока полиции и Главного следственного управления должны определиться в каких они нуждаются в специалистах.