Украина В СБУ признали фейковые новости угрозой нацбезопасности страны

2019-12-19 09:12 111

Глава СБУ Иван Баканов озвучил ключевые угрозы национальной безопасности страны.

Как он заявил в интервью Интерфакс-Украина, следующей главной проблемой после войны на Донбассе являются информационные угрозы.

"Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно", - сказал он.

Большой проблемой он также назвал киберугрозы.

"Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример - вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе", - отметил Баканов.

Ранее глава СБУ сообщил, что спецслужба начала 69 уголовных дел по линии контрразведки, касающихся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. В частности, по 9 делам о госизмене уже есть решение суда.

Также Баканов заявлял, что почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании, поэтому он выступает за продажу сим-карт по паспорту.


загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде

2019-12-19 09:39 375

Эпидемия в Чернигове: в школе зафиксирован 41 случай вирусным гепатитом А

2019-12-11 10:44 501

видео Маруся Зверобой после обысков публично повторила угрозы президенту Зеленскому

2019-11-28 14:13 3807

Расследование причин Иловайской трагедии и поиск виновных передали СБУ

2019-11-27 12:16 1038

Еще новости в разделе "Украина"

В СБУ признали фейковые новости угрозой нацбезопасности страны

2019-12-19 09:12 111

Как могут взлететь тарифы на газ в 2020 году в случае остановки транзита

2019-12-19 08:11 189

Половина украинцев верит в Святого Николая – опрос

2019-12-18 22:00 330

Доллар по 23,40 и ниже: что с рынком

2019-12-18 21:00 414
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В СБУ признали фейковые новости угрозой нацбезопасности страны 2019-12-19 09:12 111
Как могут взлететь тарифы на газ в 2020 году в случае остановки транзита 2019-12-19 08:11 189
Половина украинцев верит в Святого Николая – опрос 2019-12-18 22:00 330
Доллар по 23,40 и ниже: что с рынком 2019-12-18 21:00 414

Лента

10:13 Конгресс США тайно проголосовал за импичмент Дональда Трампа
09:39 Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде
09:12 В СБУ признали фейковые новости угрозой нацбезопасности страны
08:40 Трамп написал на шести страницах гневное письмо в Конгресс по поводу импичмента
08:11 Как могут взлететь тарифы на газ в 2020 году в случае остановки транзита
22:00 Половина украинцев верит в Святого Николая – опрос
21:30 Бокс. Теофимо Лопес сообщил, когда будет бой с Ломаченко
21:00 Доллар по 23,40 и ниже: что с рынком
20:39 Шпионские игры ФСБ в Украине: СМИ сообщили интересные детали
20:30 С 2010 года более 4 млн украинцев остались за границей – Дубилет