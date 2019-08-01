Спорт Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2019-08-01 17:30 153

 

1 августа в ответном матче 2-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и черногорская "Будучность". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Заря". На победу украинского клуба предлагается коэффициент 1,20. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Будучности" можно поставить с коэффициентом 12,00. "Заря" также является фаворитом в борьбе за выход в 3-й раунд квалификации. Коэффициент на проход "Зари" составляет 1,001, у "Будучности" он - 67,00.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Солнце и похолодание: синоптик дала необычный прогноз погоды на ближайшие дни

2019-08-01 08:12 741

В Украине посвежеет: синоптик дала актуальный прогноз до начала августа

2019-07-28 11:00 2784

Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август

2019-07-25 18:00 21591

После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды

2019-07-20 14:00 4866

Еще новости в разделе "Спорт"

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2019-08-01 17:30 153

фото Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале

2019-08-01 15:14 219

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира с призом почти в миллион долларов

2019-08-01 14:45 264

Хацкевич признал, что состояние вернувшегося Циганкова далеко от идеального

2019-08-01 10:13 345
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2019-08-01 17:30 153
фото Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале 2019-08-01 15:14 219
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира с призом почти в миллион долларов 2019-08-01 14:45 264
Хацкевич признал, что состояние вернувшегося Циганкова далеко от идеального 2019-08-01 10:13 345

Лента

20:00 На Донбассе боевики скрыто подтягивают на передовую бронетехнику
19:30 Оккупанты спровоцировали в Крыму масштабную природную катастрофу
19:00 Ильин день: главные традиции праздника и почему нельзя купаться
18:30 У Зеленского принято решение, которого ждали миллионы: «Ждите личного сообщения»
18:00 Пограничники обнаружили подделку в паспорте через орфографическую ошибку
17:30 Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
17:00 Что изменится в Украине с 1 августа: коммунальная революция и драконовские штрафы
16:30 Волкер: РФ продолжает войну на Донбассе в надежде ослабить Украину
фото 15:46 "Яркий свет, сияющий в темноте", - советник Трампа отвесил неожиданный комплимент Кличко
фото 15:14 Зинедин Зидан озвучил перспективы украинского вратаря Лунина в Реале