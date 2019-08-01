Украина На Донбассе боевики скрыто подтягивают на передовую бронетехнику

2019-08-01 20:00 435

 

На Донбассе заметили перемещение "Градов" и артиллерии боевиков в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Враг подтягивает тяжелую технику на расстояние удара по украинским военным. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций по соблюдению Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования по отводу вооружение от линии соприкосновения.

На отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В то же время в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщик артилл

Кроме того, в ночное время противник скрыто перемещает боевые бронированные машины к линии соприкосновения на расстояние огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил.

Пока враг на передовой проводит рокировку войск, в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

 

 

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