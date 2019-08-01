Украина Новолуние 1 августа: запреты и традиции

2019-08-01 20:30 303



Этот день знаменует собой специфическую фазу спутника Земли, когда он перестает быть видимым.

В этом году новолуние выпадает на 1 августа. Этот день знаменует собой специфическую фазу спутника Земли, когда он перестает быть видимым на небе.

Астрологи этот период считают особенным, ведь это время планирования жизни на весь грядущий месяц.

Что следует делать в новолуние:

В этот день хорошо заниматься очищением организма. К примеру, можно делать разгрузочные дни - употреблять исключительно фрукты и кефир, попробовать голодание с обильным питьем и т.п.

Загаданные в этот день желания имеют большой шанс на исполнение, однако нужно непременно верить в результат.

Хорошо в этот день смывать с себя негатив. Для этого достаточно принять душ - прохладный и непременно проточный. Дополнительно можно подержать в прохладной воде ноги - не более трех минут.

Это хорошее время для того, чтобы начать новые дела. Многие откладывают их до понедельника, но в новолуние этим заниматься куда эффективнее.

Стоит уделить внимание своему интеллектуальному развитию, заняться обучением, раскрытием ментального потенциала.

Также желательно в этот день сторониться негативных мыслей и эмоций, а также стрессовых ситуаций.

Запреты в новолуние:

Одалживать деньги не стоит, в противном случае долги будут накапливаться.

Желательно избегать жирной и острой пищи.

Выплеск эмоций в ссорах - плохой способ, особенно в новолуние. В это время наоборот - стоит избегать споров и не провоцировать на них других.

В этот день хорошо строить планы, а вот их выполнение лучше отложить до растущей луны.