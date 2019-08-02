Мир В Саудовской Аравии женщинам дали право на детей и турпоездки без разрешения мужа

2019-08-02 19:32 111

Королевские указы гласят, что женщины в Саудовской Аравии теперь могут путешествовать за границу без разрешения мужчины-опекуна. 

Как сообщает BBC, согласно новому правилу, женщины старше 21 года могут подать заявление на получение заграничного паспорта без разрешения опекуна-мужчины, что наделяет их равным с мужчинами правовым статусом. До сих пор саудовским женщинам приходилось запрашивать разрешение у опекуна - мужа, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.

Указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста. Правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил ограничения для женщин, чтобы сделать страну более открытой для мира.

В 2016 году он обнародовал план по преобразованию экономики к 2030 году с целью увеличения участия женщин в сфере труда до 30% с 22%. Вместе с тем, международные правозащитные организации часто утверждают, что женщины считаются гражданами второго сорта в этой стране.

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