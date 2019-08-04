Политика Зеленский предложил отменить визы для ряда стран ради развития медтуризма в Украине

2019-08-04 12:00 168

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с несколькими странами для развития медицинского туризма в Украине. Такое предложение Зеленский внес на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце, где сейчас пребывает глава государства с рабочим визитом.

"Мы можем подготовить список тех стран, чьи граждане обычно каждый год приезжают в Трускавец и обратиться в Министерство иностранных дел", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что сейчас на лечении за границу ездит в три раза больше украинцев, чем приезжает лечиться в Украину иностранцев. Эта статистика свидетельствует о том, что вопрос развития медтуризма очень важен.

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский, в свою очередь, рассказал, что только во Львовской области насчитывается семь бальнеологических курортов и более 200 источников минеральных вод различных типов.

Он уведомил, что область имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортного и реабилитационного лечения, офтальмологии и сферы репродуктивного здоровья. Также он уточнил, что проблемы есть и их нужно устранять.

Среди главных проблем украинского медтуризма он назвал слабую популяризацию и некомфортные условия для иностранцев.

"Средний чек иностранного туриста который оставляет эти средства в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства", - объяснил Мальский.