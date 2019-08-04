Политика "Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров

2019-08-04 15:00 627

 

В июле в Париже состоялась встреча советников министров иностранных дел стран "Нормандской четверки", а в конце августа могут пройти переговоры уже на уровне глав МИД.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов, когда в ходе визита к будущим народным депутатам от партии "Слуга народа", которые проходят обучение в Трускавце, ему задали вопрос о саммите в "нормандском формате".

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"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", – сказал президент.

Напомним, 12 июля в Париже состоялась "нормандская встреча" на уровне внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений и договорились о прекращении огня на Донбассе.

Мы также писали, что в ходе последних телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский отметили результаты встречи "в нормандской формате" в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

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