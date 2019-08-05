Украина В метро Киева отменили жетоны еще на одной станции - турникеты еще пропускают

2019-08-05 15:46 216

С 5 августа в кассах станции киевского метрополитена Днепр не будут продаваться жетоны.

"Ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - сообщила пресс-служба столичной подземки.

В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции Нивки (выход к пожарной части), станции Ипподром (выход к Ипподрому), Теремки (выход к Магеллану) и в вестибюле (выход к ТРЦ Пирамида) станции Позняки.

В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Полностью жетоны будет постепенно выведены из оборота до 30 октября 2019 года.