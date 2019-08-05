Политика У Зеленского огласили планы по завершению войны на Донбассе

2019-08-05 10:42 3447

Деоккупация и полноценное возвращение Донбасса невозможно с помощью принятия одних лишь законов. Об этом глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил в интервью СМИ.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - говорит Разумков.

По его мнению, вопрос об окончании войны зависит прежде всего от желания это сделать. У украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - отметил он.

Разумков также отметил, что законодательная составляющая решения проблемы Донбасса, в том числе вопрос особого статуса, будет рассматриваться Радой.