Украина Количество переселенцев в Украине сократилось на 120 тысяч человек

2019-08-05 18:00 156

По состоянию на 5 августа на учет в Украине приняли почти 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц с Донбасса и из Крыма, что на 120 тыс. меньше, чем в прошлом году. Об этом передает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 млн 397 тыс. 304 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - идет речь в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине находилось 1 млн 516 тыс. переселенцев.