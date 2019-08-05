Украина Количество переселенцев в Украине сократилось на 120 тысяч человек

2019-08-05 18:00 156

 

По состоянию на 5 августа на учет в Украине приняли почти 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц с Донбасса и из Крыма, что на 120 тыс. меньше, чем в прошлом году. Об этом передает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 млн 397 тыс. 304 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - идет речь в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине находилось 1 млн 516 тыс. переселенцев.

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