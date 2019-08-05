Политика Зеленский сменил командующего Объединенных сил

2019-08-05 18:30 279

 

Президент назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил. Зеленский также сменил командующего Сухопутных войск ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко. Об этом свидетельствует указ №579/2019 от понедельника, 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил", - говорится в тексте указа.

Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Попко Сергея Николаевича указом №576/2019 и назначил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича указом №578/2019.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-губернатора Луганщины замсекретаря СНБО. Алексей Данилов возглавлял Луганскую ОГА в 2005 году - теперь он будет заместителем секретаря СНБО.

Напомним, что ранее Зеленский уволил своего советника Демченко, а потом назначил его обратно.

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