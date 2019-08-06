Украина В Украине новая вспышка кори - названы самые опасные города и регионы

2019-08-06 13:42 210

За первую неделю августа в Украине заболели корью 287 человек, из которых 160 взрослых и 127 детей.

В Минздраве отмечают, что такие показатели говорят об увеличении случаев заболевания. Бльше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Хмельницкой областях.

Всего с начала года корью в Украине заболели 56 тысяч 861 человек - 26 748 взрослых и 30 113 ребенка. Зафиксировано 18 смертельных случаев из-за болезни. Всего в течение периода вспышки кори с лета 2017 года заболело 117 тысяч человек.

В Минздраве призывают обязательно сделать прививки как детям, так и взрослым, которые не делали их до этого. Особенно в зоне риска находятся младенцы в возрасте от 6 месяцев, их необходимо вакцинировать, любые возрастные ограничения для прививки от кори были сняты. Отмечается, что вакцинация бесплатная.

Напомним, в марте 2019 года Украина возглавила рейтинг стран, в которых зафиксировано больше всего случаев заболеваемости корью.