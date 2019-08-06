Украина В Украине заработали новые правила маркировки продуктов

2019-08-06 18:00 174

 

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции, говорится в сюжете Сніданку з 1+1. До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Но теперь таких проблем у покупателей не должно быть. Об этом сообщает ТСН.

Итак: информация о пищевом продукте теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной. И все же особое внимание будет к этикетке, которая не должна путать покупателя, а помогать в выборе.

Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Перевод - по желанию производителя. Так же производители должны увеличить шрифт на упаковках, выбрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете стоит ли покупать продукт.

Информация должна быть везде. Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасован в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке, или на отдельном стенде рядом.

За лед не платим. Часто покупаете замороженные продукты? Для вас хорошая новость - теперь за лед платить не придется, так как масса продуктов, покрытых ледяной глазурью будет указываться без учета льда.

Срок годности – по-новому. Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – при правильном хранении еще могут быть употреблены без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Закон вступил в силу 6 августа. Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект № 8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов" в декабре 2018 года.

После вступления документа в силу производителей обяжут делать надписи на упаковках читабельными, запретят им скрывать информацию о продуктах другой текстовой или графической информацией. Покупателям в обязательном порядке должна будет предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость.

Также обязательным будет указание на упаковке данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.

Также вводятся следующие нормы:

требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";

регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;

правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;

указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости; условия хранения и использования.

А вот информация о питательной ценности некоторых продуктов станет необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке".

Если будут нарушены требования к маркировке, юрлиц собираются штрафовать на 15 минимальных заработных плат (мзп, 4173 грн с 1 января 2019), физлиц-предпринимателей – в размере 10 мзп.

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