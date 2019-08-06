Украина Пенсии в Украине выросли: стало известно, кто получает больше всех

2019-08-06 20:00 243

 

Пока в Украине обсуждают запуск новой пенсионной реформы, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.

В целом средний размер пенсии за год вырос на 17,3%, с 2 562 гривен на 1 июля 2018 года до 3 006 на 1 июля 2019 года. Общая численность пенсионеров на конец июня составила 11 349 912 человек, а на конец июня прошлого года – 11 441 387. То есть за год пенсионеров стало меньше на 91 475 человек.

"Самая большая категория людей, находящихся на пенсии, а именно по возрасту, получила в среднем на 16,7% больше. И, как всегда, последнее место занимает категория социальных пенсий, где рост произошел на 7,9%", – написал на своей странице в Facebook глава совета Алексей Дорошенко.

Так, пенсию по возрасту получают 8 595 766 украинцев. Те из них, кто получал в начале второго полугодия прошлого года 2 579 гривен, сейчас получают в среднем уже 3 009 гривен. А социальные пенсии получают 81 178 человек. Выплаты дня них выросли на 115 гривен - с 1 456 гривен, то 1 571 гривни.

Безоговорочным лидером по росту, как сообщил Дорошенко, остается пожизненное денежное содержание судей. За год эта категория пенсионеров стала получать на 78% больше. Если на 1 июля 2018 года средний размер выплат составил 25 432 гривен, то в начале июля этого года он равнялся уже 45 305. Таких по стране насчитывается 3 315 человек.

Кроме того:

Пенсии по инвалидности поднялись на 22,7%. На июль прошлого года их средний размер составлял 1 957 гривен, а на 1 июля 2019 года – 2 402 гривни. Этой категории насчитывается 1 370 016 человек.
Пенсию в связи с потерей кормильца получают 520 144 человека. Она увеличилась на 19,3%. Год назад люди получали в среднем 2 231 гривен по этой категории, а сейчас – 2 661 гривню.
Пенсии военнослужащих выросли за последние 12 месяцев на 14,8%. Их размер на 1 июля 2019 года составляет 4 827 гривен. В прошлом году отставные военные или члены их семей получали 4 206 гривен. По этой категории пенсию получает 553 717 человек.
Пенсии за выслугу лет на июль прошлого года составили 2 420 гривен, в июле текущего года поднялись до 2 773, или на 14,6%. Таких пенсионеров по стране – 225 776 человек.

Напомним, первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Кроме того, некоторые пенсионные выплаты выросли с 1 июля. Повышение коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. С 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

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