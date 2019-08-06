Украина В Минобразования хотят ограничить количество заявлений абитуриентов на "бюджет"

2019-08-06 18:30 132

Министерство образования и науки планирует изменить условия приема в высшие учебные заведения и уменьшить количество заявлений, которые могут одновременно подавать абитуриенты с 7 до 5. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время пресс-конференции.

"Как вывод (вступительной компании - ред.) со следующего года мы внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только 5 заявлений на бюджет ... Количество специальностей не будет ограничено, можно будет подать 5 заявлений на 5 специальностей", - сказала Гриневич.

По ее словам, нет необходимости подавать 7 заявлений, так как 6-й и 7-й приоритет практически не работает.

Напомним, рекомендации на бюджет получили 60 354 абитуриентов на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).