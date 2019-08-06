Украина У Зеленского решили судьбу "евроблях", украинцы затаили дыхание: "Я за то, чтобы..."

2019-08-06 19:00 111

Нефедов объяснил, почему покупка автомобиля в Европе обходится значительно дешевле

Многие украинцы пользовались лазейкой в законодательстве и покупали автомобили на европейской регистрации. Однако правительство приняло закон, который запрещает пользоваться авто с "евробляхами". С 24 августа вступят в силу новые штрафы за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины.

Новый глава таможни Максим Нефедов прокомментировал ситуацию с "євробляхами".

Нефедов заявил, нелегальных нерастаможенных автомобилей в Украине не должно быть. Новый глава таможни объяснил, что б/у автомобили в Европе дешевые из-за того, что там очень дорого обходится владение старыми машинами. Другими словами, в Европе в бюджет платят за пользование машиной, в то время, как у нас – за обладание ею.

"У нас такая система налогообложения: мы накладываем не владение машиной, а машину. Во-первых, машину легко обложить. Во-вторых, если, например, увеличить акциз на бензин, как в Европе, то это ударит по стоимости хлеба и молока. Машины у нас ассоциируется с богатством. "Богатых не жалко", давайте с них возьмем по полной", - пояснил Нефедов.

Кроме этого Нефедов добавил, что планируется снизить цену растаможки автомобиля. Однако при этом необходимо учесть немало факторов. В частности то, чтобы бюджет оставался наполненным, не было перезагрузки дорог и была меньше вред экологии.

"Точно не должно быть машин на иностранной регистрации, которые ездят в Украине годами. Но должна быть возможность поставить такое авто на украинской регистрации по нормальной цене, в зависимости от машины. И чтобы это не противоречило соглашению об ассоциации. У нас есть обязанности’связки по экологии. А так я за то, чтобы украинцы покупали дешевые автомобили, телефоны и одежду", - резюмировал новый глава таможни.

Отметим, что с 24 августа вступят в силу новые штрафы за пользование "євробляхами":

17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.