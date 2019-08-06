Спорт Брюгге – Динамо: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

2019-08-06 19:30 177

Киевское Динамо начинает свою европейскую кампанию в сезоне 2019/20.

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бело-синие сыграют с Брюгге. Анонс первого матча, который состоится в Бельгии, iSport.ua предлагает вашему вниманию.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 в Брюгге на стадионе Ян Брейдель. Арбитром встречи станет Хавьер Эстрада Фернандес. За прямой трансляцией можно следить на телеканале 2+2, а также на нашем сайте.

Брюгге

Первым барьером на пути Динамо в групповой этап Лиги чемпионов станет Брюгге – вице-чемпион Бельгии прошлого сезона. Летом команда сменила тренера, возглавил "сине-черных" легенда Клуба Филипп Клеман, в прошлом сезоне приведший Генк к победе в чемпионате. Экс-тренер Руслана Малиновского привез на Ян Брейдель и свою схему – 4-3-3. Сейчас Брюгге переживает период изменения, адаптируется к новой модели игры, которая предполагает высокий прессинг, тотальный контроль мяча и постоянное давление на ворота соперника.

В игре Брюгге очень важна работа крайних защитников, которые активно поддерживают атаки. Слева действует отлично знакомый украинским болельщикам Эдуард Соболь, справа – экс-игрок Генка Клинтон Мата. Что Кендзере, что Миколенко придется непросто. Центр управления Брюгге находится в середине поля, его контролирует трио Ритц – Вормер – Ванакен. Последний является безоговорочным лидером команды, не зря в прошлом сезоне Ханса признали лучшим игроком Бельгии.

Брюгге в процессе перестройки, и это может стать шансом для Динамо. Бельгийцы на ходу усиливаются, на днях на Ян Брейдель приехал голкипер Ливепуля и сборной Бельгии Симон Миньоле, а из Брайтона пришел форвард Перси Ту. Не до конца еще влились в командную игру другие новички – центрбеки Коссуну и Дели и нападающий Окереке. Пока еще не вернулся в состав после Кубка Африки вингер Крепин Диатта, имел проблемы со здоровьем центральный защитник и один из лидеров команды Брандон Мехеле, хотя бельгийский сборник в последнем матче уже попал в заявку.

Да, Брюгге крайне удачно стартовал в сезоне, добыв две сверхуверенные победы над Бевереном (3:1) и Сент-Трюйденом (6:0, тут Клеман использовал 4-2-3-1). Но уровень соперников далеко не позволяет говорить о балансе в игре клуба, ни один из соперников не создал проблем парням Клемана. Матчи с Динамо как раз станут первым экзаменом для нового Брюгге.

Динамо

На счету киевского Динамо в новом сезоне уже три официальных матча – все победные. "Бело-синие" начали сезон поединком за Суперкубок против Шахтера, провели не лучший первый тайм, но прибавили во втором и проявили характер, добыв волевую победу. Затем дважды динамовцы обыграли львовские команды. Но если победа над Карпатами (2:0) получилась не выразительной и ее можно отнести к победам на классе, то матч со Львовом с тактической точки зрения получился идеальным. Хацкевич перестроил команду на схему 4-1-4-1, а его подопечные тотально доминировали.

Радует, что от матча к матчу мы видим более интересную игру киевлян. Она, конечно же, еще далека от уровня топ-команды, но в некоторых компонентах все очень даже перспективно. Трио Сидорчук – Шепелев – Буяльский неплохо взаимодействовало в последнем туре, а в Суперкубке выдал хорошую игру Гармаш, при этом в обороне команда предельно надежна. Пока что огорчает игра Беседина, у которого на обе ноги хромает реализация, но на днях киевляне подписали Жерсона Родригеса, и он уже заявлен на Лигу чемпионов.

В Брюгге Хацкевич взял 22 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на игру. Остались в Киеве чемпионы мира среди молодежи Попов и Цитаишвили, а также Шапаренко и Дуэлунд. В матче со Львовом Хацкевич дал отдохнуть некоторым основным футболистам – Бойко, Миколенко, Вирбичу, Гармашу. В то же время получили игровое время недавно восстановившиеся Соль и Цыганков.



Решится ли Хацкевич с первых минут бросать в бой Жерсона? Попадет ли в стартовый состав Цыганков? Думаю, обоих белорусский специалист прибережет на второй тайм, чтобы усилить игру своей команды. А вот Де Пена, неплохо смотревшийся на старте, может оставить в запасе Вербича.

Ориентировочные составы:

Брюгге: Миньоле – Мата, Митрович, Дели, Соболь – Ритц, Вормер – Бонавентуре, Ванакен, Ту - Окереке

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена – Беседин

Арбитр

Обслуживать бельгийско-украинское противостояние будет 43-летний арбитр из Испании Хавьер Эстрада Фернандес. Уроженец Лериды работает на матчах Примеры с 2009 года, а статус арбитра ФИФА имеет с 2011 года. В прошлом сезоне в чемпионате Испании провел 21 матч, в среднем показывает по 6 предупреждений за игру и ставит 0,43 пенальти за матч.

Что интересно, Фернандес ни разу не пересекался с Динамо за свою карьеру, да и с украинскими клубами встречался всего раз. Он обслуживал матч плей-офф Лиги Европы-2016/17 Шахтер – Башакшехир (2:1). Еще в одном поединке с участием Шахтера был четвертым рефери – в печально известном битве с Тимишоарой (2:2). Кстати, то был дебют Хавьера в ЛЧ.

Прогноз

Важнейшей задачей Динамо в Бельгии будет не только сдержать атаку Брюгге, но и забить самим. Атака у бельгийцев очень мощная, свой гол-другой они наверняка забьют. При всех комплиментах в адрес обороны Динамо на старте сезона, Шахтер показал, что проблемы в этой линии у "бело-синих" есть. Но и оборона Брюгге не идеальна. Воспользоваться несыгранностью бельгийцев можно и нужно.

Думаю, нас ждет достаточно результативное противостояние, в котором обе команды должны забить минимум по мячу. Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи, с учетом домашних трибун и атмосферы своего стадиона. В этом есть доля истины. Все же считаю, что Брюгге окажется сильнее в первом матче – 2:1.