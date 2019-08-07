Украина Доллар в покупке и продаже подешевел на 10 копеек - курс снова качнулся

2019-08-07 13:45 81

Средний курс доллара в украинских банках 7 августа составляет 25,45-25,75 грн.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и продаже подешевел на 10 коп.

Евровалюта в покупке и продаже не изменилась - 28,40-28,90 грн.

Курс российского рубля в покупке подорожал на 4 коп., а в продаже - на 5 коп. — до 0,371-0,405 грн.

Немного иная ситуация на межбанковских торгах. Межбанковские валютные торги в Украине сегодня открылись долларом по 25,50-25,70 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 3 коп., а в продаже подорожал на 11 коп. Цена евро поднялась на 3 коп. в покупке и на 20 коп. — в продаже, до 28,56-28,79 грн. Российский рубль также незначительно изменился — до 0,390-0,393 грн.

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