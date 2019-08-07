Мир Истребители Typhoon за два дня перехватили пять российских нелегальных самолетов

2019-08-07 15:45 192

Британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Как сообщает ВВС, истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии. 5 августа, перехватили российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

Спустя сутки Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

"Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения", - говорится в сообщении ВВС Великобритании.