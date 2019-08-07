Политика Зеленский: Крым вернется в состав Украины

2019-08-07 16:30 216

Президент в Анкаре заявил перед украинской общиной, что Крым будет в составе нашей страны, но это вопрос времени.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом он сказал на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду, 7 августа.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.

"Заверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 7-8 августа совершит визит в Турцию. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.