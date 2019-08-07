Политика Зеленский ответил Путину по статусу Донбасса

2019-08-07 18:00 78

 

Глава государства заявил, что защищает права всех украинцев и для этого нет необходимости внесения изменений в Конституцию.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 7 августа, заявил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом президент ответил на требования российского лидера об особом статусе для "ЛДНР".

У Зеленского также сообщили, что президенты двух стран говорили о важности соблюдения режима прекращения огня.

"Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного", - говорится в сообщении.

Также во время телефонного разговора был обсужден вопрос обмена пленными.

Напомним, сегодня утром президент Владимир Зеленский позвонил Путину из-за смерти украинских военных.

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ.

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