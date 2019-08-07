Политика Зеленский экстренно позвонил Макрону: о чем договорились президенты

2019-08-07 20:30 120

 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой проинформировал его о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Также сообщается, что Зеленский сообщил Макрону о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным утром в среду, 7 августа, во время которой призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должно предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - пишет пресс-служба.

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