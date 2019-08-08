Украина Нафтогаз обязали снизить цены - как изменится в августе тариф на газ для населения

2019-08-08 11:14 48

Нафтогаз, согласно поручению премьера, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за тысячу кубов. Это означает, что каждый куб голубого топлива для населения подешевеет примерно на 20 копеек.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля, с июня Нафтогаз обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Это площадки: Минэкономразвития (средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 гривен за тысячу кубометров без НДС); Украинская энергетическая биржа (газ на август в июле продался по 4654 гривен за тысячу кубометров); Нафтогаз (газ для промышленности по предоплате на август за 4640 гривен за тыс. кубометров); по цене ПСО, что на июль составляет 7185 гривен за тыс. кубометров.

"Самой низкой оказалась цена НАК Нафтогаз. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 гривен за тыс. кубометров, что меньше на 265 гривен от июльской цены - 4905 гривен", - отметили в Кабмине.

Напомним, ранее Нафтогаз снизил цену газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%. Таким образом цена газа на этот месяц составит 4640-5204 гривен за тыс. кубометров.

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