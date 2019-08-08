Политика Зеленский в Турции: президент заговорил о совместном бизнесе и легализации казино

2019-08-08 12:15 204

Президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры в пятизвездочных отелях.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Напомним, Владимир Зеленский 7-8 августа находится с визитом в Турции. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

К слову, еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможно легализовать медицинскую марихуану, а также легализовать проституцию в пределах какого-то одного украинского города.

"Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть", - добавил Зеленский.

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