Политика В «Слуге народа» рассказали, какие комитеты Рады перепадут оппозиции

2019-08-08 17:00 51

В Верховной Раде нового, IX созыва, депутатам от оппозиционных фракций, скорее всего, отдадут комитеты по правам человека и свободе слова.

Соответствующую информацию в эфире Радио Свобода озвучил Андрей Мотовиловец, избранный нардепом по спискам политсилы президента Владимира Зеленского − партии Слуга народа.

По его словам, спикером и первым вице-спикером новой Рады могут стать представители Слуги народа − Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук (ныне представитель президента в парламенте). Далее, высказываясь о кандидатах на пост вице-спикера, Мотовиловец рассказал, что их фракция "будет ждать предложений от других партий".

Напомним, ранее эксперт и руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал, как Слуга народа схлестнется с партией Медведчука в Верховной Раде. До этого представители СМИ узнали, кому "светит" пост главы фракции Слуги народа.