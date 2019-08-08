Политика В "Слуге народа" хотят провести верификацию всех социальных выплат

2019-08-08 19:00 891

В партии "Слуга народа" планируют провести верификацию всех социальных выплат - более 700 млрд грн. Об этом сказала новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд - это 400 с лишним от всех социальных выплат - а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд - один из. В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом, о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм", - сказала Третьякова.

Она сообщила, что входила ранее во все рабочие группы, которые занимались верификацией соцвыплат, и знает, что Министерство финансов Украины 3 года назад взялось за создание департамента, который бы занимался верификацией.

"После этого у них там не вышла эта работа, по разным причинам, в том числе потому, что были нарушены функции, которые на законодательном уровне не определены - а значит там было замечено нарушение ... Минфин отработал закон "О верификации" (проект - ред.), он был размещен на сайте Минфина, но даже не был внесен Кабинетом министров в Верховную Раду", - сообщила Третьякова, добавив, что процедура верефикации необходима.