Политика Разумков заявил, что перед введением в Украине рынка земли нужно поменять законодательную базу

2019-08-08 21:30 114

 

По словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, изменения в законодательную базу перед введением в Украине рынка земли необходимы для защиты интересов и собственников, и инвесторов.


Прежде чем вводить в Украине рынок земли следует внести изменения в хаконодательство. Такое мнение выразил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 8 августа.

"Что касается рынка земли, то надо сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников до внешних или внутренних инвесторов. И надо защитить национальные интересы и безопасность", – сказал он.

По словам главы партии, следует различать вопросы рынка земли в государственной и частной собственности.

"Если по гражданам мы понимаем, кто является собственником, то по государственной земле очень много вопросов. Чиновники, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, мне ответить не смогли. А этим пользуются чиновники, склонные к коррупции", – заявил Разумков.

В Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий до 2020 года.

Отменить запрет на продажу сельхозземель рекомендуют кредиторы и западные партнеры Украины. В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что украинское правительство вместе с экспертами Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория на продажу земли сельхозназначения поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. 8 августа он заявил, что земельную реформу проведут в 2019 году, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

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