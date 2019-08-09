Мир Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро

2019-08-09 13:42 102

Запуск проекта газопровода в обход Ураины "Северный поток - 2" по требованию Дании откладывается минимум на 8 месяцев.

"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении Reuters.

Маршрут "Северного потока - 2" должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании.

Напомним, что против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они призывают власти Европейского Союза заблокировать этот проект, заявляя, что это "газовая игла", которая увеличивает зависимость европейцев от поставок энергоносителей из РФ.

Украина в случае запуска двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2-3 млрд долл. дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, а это почти 3% ВВП. Ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, намечен на конец 2019 года.

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