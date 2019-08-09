Мир Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год

2019-08-12 09:13 204

Руководство соцсети Facebook планирует платить ведущим американским СМИ по три млн долларов в год за возможность размещать их контент на своей специальной вкладке, сообщает The Wall Street Journal.

Facebook остановил свой выбор на следующих СМИ: телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство Bloomberg, а также The Walt Disney Company и Dow Jones.

Новая новостная вкладка может появиться в Facebook уже этой осенью.

Издания будут свободны в выборе размещаемого контента. Возможно будет размещать целиком статью или только заголовок, при открытии которого будет осуществляться переход на сайт издания.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Произошел масштабный сбой мессенджера Facebook

2019-08-06 14:16 543

фото Матерный пост главы Офиса президента Богдана озадачил Кличко

2019-08-02 12:13 2214

Каждый пятый украинец находится на заработках за границей, - Минфин

2019-07-29 20:30 1575

Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей

2019-07-09 15:45 1947

Еще новости в разделе "Мир"

Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год

2019-08-12 09:13 204

Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на девальвацию юаня

2019-08-11 14:00 705

Грозит катастрофа: стало известно о новом ЧП у оккупантов в Крыму

2019-08-10 13:00 1005

Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро

2019-08-09 13:42 819
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год 2019-08-12 09:13 204
Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на девальвацию юаня 2019-08-11 14:00 705
Грозит катастрофа: стало известно о новом ЧП у оккупантов в Крыму 2019-08-10 13:00 1005
Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро 2019-08-09 13:42 819

Лента

12:43 От Зеленского затребовали денежной реформы - предлагают заменить гривну на доллар
12:16 Что происходит с долларом и евро - как изменится курс в ближайшие дни
фото 11:42 Порошенко явился на допрос в ГБР - его дети участвуют в протестах под зданием Госбюро
11:15 В полиции рассказали, где угонщики прячут краденные авто
10:41 Сгоревший в 2017-м одесский лагерь Виктория снова принял детей
10:14 Крупный банк беспрецедентно списал все долги своих клиентов по кредитам
КАРТА 09:40 Огневой уикенд: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе
09:13 Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 14 кандидатов в Раду даже сами себя не поддержали. Еще 11 человек набрали по одному голосу