Мир Facebook начнет покупать новости у СМИ - дает по 3 млн долларов в год

2019-08-12 09:13 204

Руководство соцсети Facebook планирует платить ведущим американским СМИ по три млн долларов в год за возможность размещать их контент на своей специальной вкладке, сообщает The Wall Street Journal.

Facebook остановил свой выбор на следующих СМИ: телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство Bloomberg, а также The Walt Disney Company и Dow Jones.

Новая новостная вкладка может появиться в Facebook уже этой осенью.

Издания будут свободны в выборе размещаемого контента. Возможно будет размещать целиком статью или только заголовок, при открытии которого будет осуществляться переход на сайт издания.