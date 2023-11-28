Экономика В Украине резко вырос спрос на валюту - такого ажиотажа не было с февраля 2022 года

2023-11-28 14:32

Объем наличной иностранной валюты, ввезенной банками в Украину в октябре 2023 года, составил 1,056 млрд. дол. - это больше всего с февраля 2022 года, о чем свидетельствуют данные НБУ.

Сообщается, что объем ввозимой валюты в долларах вырос до 779 млн долл., в евро – до 267 млн. долларов.

Отмечается, что столь высокая потребность украинцев в наличных иностранной валютой перед этим последний раз была в феврале 2022 года.

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 млн долл., этот показатель остается на уровне предыдущих месяцев.