Жизнь Украинцам подсовывают фальшивые доллары: названы самые опасные купюры

2023-12-18 20:48

Среди всех иностранных валют фальшивомонетчики в Украине чаще всего подделывают доллары. При этом в основной массе это купюры крупных номиналов – 50 и 100 долларов.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: в 2022 году на долю таких банкнот приходилось 99% всех фальшивых долларов.

При этом 100 "баксов" подделывают намного чаще – 76% от общего количества изъятых поддельных купюр составляют именно они. На фальшивые 50 долларов приходится 23%.

В целом же, по данным регулятора, в 2022-м на поддельные доллары пришелся 91% общего количества обнаруженных фальшивок среди всех инвалют. На втором месте евро – 8%.

Как и с долларами, мошенники чаще всего подделывали большие номиналы евровалюты. В частности:

50 евро – 26% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

100 евро – 28%.

ПриватБанк обновил правила обмена старых долларов

В то же время ПриватБанк начал обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты – в т. ч. доллары – по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

Размер комиссии зафиксировали в процентах – он составляет 10% от обмениваемой суммы, которую зачисляют на валютную карту клиента. Для этого достаточно оформить виртуальную карту.

При этом к концу осени обмену по принципу инкассо подлежали купюры не всех иностранных валют. Таких было всего две:

доллары;

евро.

Кроме того, на конец ноября услуга была доступна только в Днепре – в рамках пилотного проекта. Тогда же сообщалось, что до конца 2023 года действие программы будет распространено на всю Украину.