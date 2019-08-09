Политика Зеленский поддержал крымскотатарскую автономию

2019-08-10 12:00 303

 

Президент Украины готов создать крымскотатарскую автономию, сообщил Джемилев после встречи с Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную раду законопроект о создании крымскотатарской автономии. Об этом сообщает ATR.

По его словам, сейчас "благоприятная ситуация в стране" для создания автономии.

"Мы уведомили (президента - ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект - ред.) в Верховную раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - заявил Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа. Президент обсудил с представителями крымскотатарского народа координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

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