Политика Трамп о Зеленском: Очень разумный парень

2019-08-10 15:00 147

 

Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что украинский коллега Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом, сообщает ТАСС в пятницу, 9 августа.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп.

"Он [Зеленский] - очень разумный парень... Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро", - отметил американский президент.

При этом он также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. "Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным", - сказал Трамп.

Отметим, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что дипломаты прорабатывают две возможности устроить президентам США и Украины встречу. Одна из них - в Варшаве, вторая – в Нью-Йорке.

 

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