Политика Вместо парада: у Зеленского показали программу на День Независимости

2019-08-11 15:00 132

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости.

Как передает пресс-служба главы государства, празднование пройдет в абсолютно новом формате.

"Главный акцент торжеств – дети как будущее страны", – сказано в сообщении.

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания – прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

В этом мероприятии помимо Зеленского и его семьи примут участие родные и близкие погибших защитников Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Небесной сотни и повяжут вокруг сине-желтые ленточки.

Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

Также на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов.