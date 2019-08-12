Политика Волкер анонсировал новые переговоры по Донбассу в Нормандском формате

2019-08-12 13:14 285

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил Голосу Америки представитель США на переговорах Курт Волкер.

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Очередной раунд консультаций в нормандском формате должен состояться уже на следующей неделе.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить Нормандский формат переговоров по Донбассу участием США и Великобритании. 

Уже став президентом, 8 июля  Зеленский предложил президенту РФ провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции. Перед тем, 6 августа близ населенного пункта Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины. Президент Владимир Зеленский после этого провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран Нормандской четверки.

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