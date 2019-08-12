Украина От Зеленского затребовали денежной реформы - предлагают заменить гривну на доллар

2019-08-12 12:43 411

На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.

Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на данное время ее подписали около тысячи человек, пишет Лига.net.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США - с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.

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