Украина Нацбанк резко перестал скупать доллар и евро - что будет с курсом основных валют

2019-08-12 14:46 240

Нацбанк на прошлой неделе выкупил на межбанке $156,9 млн - в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные центробанка.

При этом НБУ выкупает с рынка более $150 млн третью неделю подряд в связи с поступлением валюты от иностранных инвесторов, которые скупают украинские облигации внутреннего госзайма.

Всего с начала года Нацбанк купил уже более $3,06 млрд, которые направил на пополнение международных золотовалютных резервов. При этом регулятор потратил из резервов $248,23 млн на сдерживание резких скачков валютного курса.

Чистая покупка Нацбанком валюты для пополнения резервов с начала года составила $2,81 млрд.

Напомним, некоторые эксперты связывали аномальное падение курса доллара до психологической отметки в 25 грн именно с масштабной закупкой валюты НБУ. Впервые за несколько лет доллар и евро по отношению к гривне просели более чем на 2 грн.

Не исключено, что после того, как Нацбанк утратит острую потребность в валюте, доллар и евро снова резко взлетят к привычным 27 и 30 грн соответственно.