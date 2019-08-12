Украина В Минздраве допускают рост заболеваемости корью с начала учебного года

2019-08-12 18:30 114

 

Министерство здравоохранения предупреждает украинцев о росте заболеваемостью корью с начала учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава.

Согласно обнародованным данным, в течение 32-й недели текущего года (28 июля-9 августа) наибольшее количество новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях.

Также сообщается, что с начала года (с 28 декабря 2018 до 9 августа 2019) корью заболели 57 тыс. 107 человек - 26 тыс. 910 взрослых и 30 тыс. 197 детей, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

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