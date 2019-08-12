Автомобилистам Киевщины серьезно усложнят жизнь, коснется всех: подробности

Теперь при перерегистрации будет проводиться полноценное исследование номера кузова и двигателя на их подлинность
Министерство внутренних дел Украины решило ввести дополнительную проверку при регистрации транспортных средств. Об этом сообщает UBR.
В материале говорится, что решение было принято в связи с участившимся случаями постановки на учет угнанных машин.
Сейчас процедура снятие и постановки автомобилей на учет максимально упрощена. Некоторые проверки можно проводить исключительно по желанию покупателя, и то поверхностно. Однако в министерстве собираются вернуть процедуру перерегистрации автомобилей, которая действовала в 2015 году.
Так, теперь при перерегистрации будет проводиться полноценное исследование номера кузова и двигателя на их подлинность. Осуществлять проверку будут исключительно эксперты ведомства. Таким образом, в министерстве хотят обезопасить будущих владельцев авто от приобретения угнанных автомобилей.
Помимо визуального осмотра эксперты будут прогонять данные авто по базам и реестрам, включая:
единый госреестр транспортных средств;
автоматизированную базу данных разыскиваемых автомобилей;
банк данных Генерального секретариата Интерпола;
госреестр обременений движимого имущества;
единый демографический реестр.
В ведомстве отметили, что прежней процедура останется только для новых автомобилей, которые приобретаются из салона и будут регистрироваться впервые.