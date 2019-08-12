Украина Автомобилистам Киевщины серьезно усложнят жизнь, коснется всех: подробности

2019-08-12 19:00 105

Теперь при перерегистрации будет проводиться полноценное исследование номера кузова и двигателя на их подлинность

Министерство внутренних дел Украины решило ввести дополнительную проверку при регистрации транспортных средств. Об этом сообщает UBR.

В материале говорится, что решение было принято в связи с участившимся случаями постановки на учет угнанных машин.

Сейчас процедура снятие и постановки автомобилей на учет максимально упрощена. Некоторые проверки можно проводить исключительно по желанию покупателя, и то поверхностно. Однако в министерстве собираются вернуть процедуру перерегистрации автомобилей, которая действовала в 2015 году.

Так, теперь при перерегистрации будет проводиться полноценное исследование номера кузова и двигателя на их подлинность. Осуществлять проверку будут исключительно эксперты ведомства. Таким образом, в министерстве хотят обезопасить будущих владельцев авто от приобретения угнанных автомобилей.

Помимо визуального осмотра эксперты будут прогонять данные авто по базам и реестрам, включая:

единый госреестр транспортных средств;

автоматизированную базу данных разыскиваемых автомобилей;

банк данных Генерального секретариата Интерпола;

госреестр обременений движимого имущества;

единый демографический реестр.

В ведомстве отметили, что прежней процедура останется только для новых автомобилей, которые приобретаются из салона и будут регистрироваться впервые.