Политика Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства

2019-08-12 20:30 162

Президент назначил новый состав комиссии, которая будет решать, кому давать украинское гражданство.

Президент Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом свидетельствует его указ №593/2019.

"... утвердить новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе.

Согласно указу, в состав Комиссии вошли:

Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;

Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;

Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);

Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);

Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;

Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;

Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;

Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);

Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;

Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);

Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;

Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;

Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.

Отметим, за время президентства Зеленский уже несколько раз издавал указы о присовении украинского гражданства иностранцам. В последний раз - 18 июля - он предоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.